Москвичей атакуют мошенники: в почтовом ящике сотни владельцев квартир обнаружили уведомления о том, что счетчики устарели и их срочно нужно заменить, иначе придется платить штраф.

Москвичей атакуют мошенники: в почтовом ящике сотни владельцев квартир обнаружили уведомления о том, что счетчики устарели и их срочно нужно заменить, иначе придется платить штраф.О смене электросчетчиков жители дома на Квесисской улице даже не задумывались пока на своих щитках не обнаружили наклейки, что прибор вышел из строя. А в некоторые квартиры пришли письма якобы от "Мосэнергосбыта" о том, что счетчики свое отслужили. Жильцы начали спешно вызывать мастеров.- Как видите, здесь логотип "Мосэнерго". Мы позвонили по этому телефону, вызвали мастера.Счетчик мастер установил, взял 4,5 тысячи и сказал, что можно пользоваться, но передать показания в следующий раз уже не получилось. Оказалось, мастер — представитель частной компании по продаже счетчиков. В телефонном разговоре в этой конторе подтвердили, что логотип "Мосэнергосбыта" использовали, чтобы вызвать доверие у людей.80-летней Ие Покровской мастер менял счетчик не больше 5 минут, хотя не имел права даже открывать электрощиток."Фирма не имела права на эти работы, особенно снимать пломбы. Мне позвонили по телефону из "Мосэнерго" и сказали, что у меня задолженность на 21 тысячу", — жалуется Ия Покровская.В "Мосэнергосбыте" объясняют: самое неприятное, что незваные мастера срывают пломбы. С таким счетчиком потребитель автоматически становится должником."Составляется акт о безучетном употреблении энергии, на основании которого производится расчет до начисления за потребленную электроэнергию, то есть описываются все электроприборы в квартире, как будто они работали круглосуточно", — объясняет Вадим Надточиев, начальник службы корпоративных коммуникаций АО "Мосэнергосбыт".Жители дома на Абрамцевской улице обнаружили объявления о проверке показаний приборов учета воды. Мастер, который устроил обход, во всех квартирах якобы нашел нарушения при установке счетчиков.В "Жилищнике" объяснили, что договор с компанией "Водтехучет" они заключили только о фиксации контрольных показаний, и фирма должна была только переписывать цифры со счатчиков, а пользоваться ее платными услугами или нет, потребитель решает сам."Наши сотрудники и сотрудники "Водтехучета" не настаивают на устранении данного нарушения. Жителям никто не навязывает и никогда не навязывал сделать пломбирование именно у нас", — уверяет Павел Баринов, заместитель директора ГБУ "Жилищник района Лианозово".Только о том, что это не обязательно, жителей никто не предупреждал. Теперь ресурсоснабжающие организации регулярно выпускают предупреждения о том, что по квартирам с предложениями своих услуг не ходят, и просят жителей тщательно проверять назойливых мастеров.