Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов будет похоронен на Троекуровском кладбище в пятницу, передает ТАСС. Он скончался 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов будет похоронен на Троекуровском кладбище в пятницу, передает ТАСС.На траурной церемонии генерала-полковника проводят в последний путь под воинский салют в сопровождении роты почетного караула.Игорь Коробов скончался 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии Коробов служил в Главном разведывательном управлении. После окончания Военной академии Генерального штаба продолжил службу в центральном органе военной разведки России. В январе 2016 года указом президента РФ назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ – заместителем начальника Генштаба ВС РФ.