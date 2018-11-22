В столице отреставрируют старинный дом Казакова. За последние годы он пришел в запустение. Когда-то особняк принадлежал известным московским купцам, а затем там поселились бездомные. Интерьеры усадьбы допожарной Москвы новые жильцы постепенно разбирают на дрова.

В столице отреставрируют старинный дом Казакова. За последние годы он пришел в запустение. Когда-то особняк принадлежал известным московским купцам, а затем там поселились бездомные. Интерьеры усадьбы допожарной Москвы новые жильцы постепенно разбирают на дрова и новость о том, что скоро им придется съехать, пока всерьез не воспринимают.Окна заколочены, стены в трещинах, деревья прорастают через крышу — это памятник истории и культуры XVIII века."Жалко, конечно, что такие объекты в самом центре Москвы находятся в таком запустении и продолжают разрушаться", — сетует Роман Челноков.В этом разваливающемся доме с трудом можно узнать старую усадьбу. Но если приглядеться — вот главный дом и два флигеля. Автор проекта знаменитый Матвей Казаков. Рисунок 1790 года — единственное сохранившееся изображение. Екатерининский классицизм: массивные колонны у парадного входа, изящная башня на крыше."Это допожарная Москва. Таких домов, как дом Казакова, осталось не так уж и много в Москве", — говорит москвовед Артем Задикян.За два века дом не раз перестраивали. В 2004 расселили последних жильцов и окончательно бросили. Повсюду крысы и горы мусора. Внутри многие помещения пострадали от пожаров. Огонь уничтожил штукатурку оголив кирпичи, которым больше 200 лет. Памятник архитектуры даже стал декорацией для фильма ужасов.Сейчас в особняке хозяйничают бездомные, и чужим здесь не рады. Нынешние обитатели особняка рассказывают: полы и подоконники вскрыли еще в 2000-х годах. Черные археологи искали здесь клады. То, что не раскурочили искатели сокровищ, доламывают бездомные. Остатки перекрытий пускают на дрова.Недавно у заброшенного памятника, наконец, появился хозяин. Усадьбу передали музею Андрея Рублева."Мы знаем, что здание находится в аварийном состоянии и знаем, что наши коллеги из музея планируют проект реставрации", — говорит Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.После реставрации сюда переедут мастерские, фотолаборатория и часть экспозиции музея Андрея Рублева.