Американским военным теперь можно использовать боевое оружие, чтобы остановить караван мигрантов, который приближается к мексиканской границе. Стрелять на поражение в нарушителей солдатам разрешили в случае необходимости.

Американским военным теперь можно использовать боевое оружие,чтобы остановить караван мигрантов, который приближается к мексиканскойгранице. Стрелять на поражение в нарушителей солдатам разрешили в случаенеобходимости.Как сообщил глава Пентагона Джейс Мэттис, открывать огонь можнобудет только для самозащиты. Указания военным он объяснил тем, что караванмигрантов может быть угрозой для пограничников.Министр также добавил, что военные не намеренызлоупотреблять своими полномочиями, арестовывать мигрантов по тем или инымпричинам они по-прежнему не могут, сообщает ТАСС.Месяц назад Пентагон направил к мексиканской границедополнительные силы военных о более пяти тысяч человек. Все они задействованы воперации "Верный патриот", призванной защитить Штаты от нелегальных мигрантов.Намерения мигрантов попасть в США президент Трамп назвал вторжениемв страну. "Пожалуйста, возвращайтесь назад. Вы не сможете попасть на территориюСоединенных Штатов, пока не оформите документы легально", – заявил президент.В караване, который идет из Гондураса, насчитывают несколькотысяч мигрантов, спасающихся от бедности и безработицы. Среди них немало лицнетрадиционной сексуальной ориентации: геи, лесбиянки и трансгендеры не прячутсяи идут под радужными флагами.Накануне, 21 ноября в Мексике были задержаны около 600человек из числа участников каравана. Полиция пошла на этот шаг после того, какмигранты отказались оформлять документы для пребывания в Мексике.Судя по данным МВД Мексики, в районе городов Тихуана иМехикали на границе с США уже собрались пять тысяч мигрантов из Гондураса,Гватемалы и Сальвадора.