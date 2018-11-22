В Самаре загорелся заброшенный деревянный двухэтажный барак, находящийся на улице Гая. Здание было охвачено огнем в считанные минуты и пожар распространился на площадь около 500 квадратных метров. Облако дыма, по словам очевидцев, накрыло территорию радиусом около трех километров.

Сегодня днем, 22 ноября, в Самаре загорелся заброшенный деревянный двухэтажный барак, находящийся на улице Гая. Здание было охвачено огнем в считанные минуты и пожар распространился на площадь около 500 квадратных метров.Облако дыма, по словам очевидцев, накрыло территорию радиусом около трех километров. Пожару была присвоена вторая категория сложности. на месте происшествия работало не менее шести бригад спасателей.В настоящее время огонь практически потушен, однако у здания полностью выгорел второй этаж и крыша. По предварительной информации, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.