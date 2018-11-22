У двух полицейских, которых подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, есть алиби, передает РИА Новости. Всего по делу проходят трое полицейских.

У двух полицейских, которых подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, есть алиби, передает РИА Новости. Всего по делу проходят трое полицейских.Об алиби рассказал адвокат Аслям Халиков. По его словам, бывший начальник Кармаскалинского района Салават Галиев и его коллега, бывший начальник Уфимского района Эдуард Матвеев, покинули отдел раньше того времени, когда произошло преступление. Галиев ушел в 22:00, Матвеев – в 22:10, а преступление, согласно заявлению пострадавшей, произошло с 22:40 до 00:30.Халиков заявил, что у защиты есть соответствующие свидетельские показания и записи с видеокамер, на которых видно, что Матвеев приехал к себе во двор, а Галиев, пока происходило изнасилование, находился в загородном кафе. Защита будет настаивать, чтобы двух подозреваемых освободили из-под стражи, добавил адвокат.По данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летнюю девушку-дознавателя изнасиловали трое ее коллег в здании отдела по вопросам миграции МВД в Уфе. Всем троим предъявили обвинения, возбуждено уголовное дело. Фигуранты уволены из органов внутренних дел. Они арестованы до 31 декабря.