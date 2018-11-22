Инцидент произошел в Турции с ведущим спортивных новостей Сукру Ойтаном. Пожилой мужчина упал со стула на пол.

Инцидент произошел в Турции с ведущимспортивных новостей Сукру Ойтаном. Пожилой мужчина упал со стула на пол.Журналист сколлегой обсуждали футбольный матч между турецкими командами. Внезапно Ойтанустало плохо. Он буквально упал со стула на пол. Ведущего экстренно доставили вбольницу. Сейчас жизни Ойтана ничего не угрожает, передает The Sun. Предположительно,мужчина упал в обморок из-за нового кардиостимулятора.