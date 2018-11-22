Инцидент произошел в Турции с ведущим
спортивных новостей Сукру Ойтаном. Пожилой мужчина упал со стула на пол.
Инцидент произошел в Турции с ведущим
спортивных новостей Сукру Ойтаном. Пожилой мужчина упал со стула на пол.
Журналист с
коллегой обсуждали футбольный матч между турецкими командами. Внезапно Ойтану
стало плохо. Он буквально упал со стула на пол. Ведущего экстренно доставили в
больницу. Сейчас жизни Ойтана ничего не угрожает, передает The Sun. Предположительно,
мужчина упал в обморок из-за нового кардиостимулятора.