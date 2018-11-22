Откровения главы Социалистической партии Украины Ильи Кивы
об алкогольных похождениях Петра Порошенко во время событий на Майдане
взбудоражили украинцев. Разъяренные пользователи соцсетей не отказали
себе в удовольствии в очередной раз крепко приложить лидера Незалежной, известного своим пристрастием к зеленому змию.
Откровения главы Социалистической партии Украины Ильи Кивы
об алкогольных похождениях Петра Порошенко во время событий на Майдане
взбудоражили украинцев. Разъяренные пользователи соцсетей не отказали
себе в удовольствии в очередной раз крепко приложить лидера Незалежной, известного своим пристрастием к "зеленому змию".
Одни
комментаторы отметили, что таким же образом Порошенко управляет
страной. Другие добавили, что ничего удивительного в пьяных похождениях
украинского лидера нет, ибо с алкоголем он, как известной, на короткой
ноге.
Нашлись и те, кто к словам Кивы
отнесся скептически. "Что ни политик на Украине, то сказочник. Когда в
Киеве были сорокаградусные морозы?" – написал один из пользователей и
предположил, что глава Социалистической партии перепутал мороз с одним
известным горячительным напитком.
Другие
комментаторы и вовсе отметили, что на трезвую голову произошедшее тогда
на Майдане не сотворишь. А раз так, то нечего удивляться, что в штабе
протестующих коньяк лился рекой.
Ранее лидер Социалистической партии и бывший советник главы МВД Украины Илья Кива поведал любопытные подробности о происходящем в штабе протестующих во время майдана. Пока одни в сорокоградусный мороз сидели на баррикадах, другие весело проводили время в штабе, который располагался в Доме профсоюзов.
По
его словам, на втором этаже здания все было пропитано коньяком,
заполнено икрой и пьяными лицами. Среди всего этого великолепия Кива
как-то заметил пьяного Порошенко. "Когда он вываливал на улицу бухой и
еле языком волочил", – утверждает лидер украинских социалистов.
Накануне, 21 ноября, исполнилось пять лет с момента начала акций протеста на Майдане Незалежности
в Киеве. Противостояние в центре украинской столицы привело к бегству тогдашнего президента Виктора Януковича и началу гражданской
войны на востоке страны.