Откровения главы Социалистической партии Украины Ильи Кивы об алкогольных похождениях Петра Порошенко во время событий на Майдане взбудоражили украинцев. Разъяренные пользователи соцсетей не отказали себе в удовольствии в очередной раз крепко приложить лидера Незалежной, известного своим пристрастием к зеленому змию.

Откровения главы Социалистической партии Украины Ильи Кивыоб алкогольных похождениях Петра Порошенко во время событий на Майданевзбудоражили украинцев. Разъяренные пользователи соцсетей не отказалисебе в удовольствии в очередной раз крепко приложить лидера Незалежной, известного своим пристрастием к "зеленому змию".Одникомментаторы отметили, что таким же образом Порошенко управляетстраной. Другие добавили, что ничего удивительного в пьяных похожденияхукраинского лидера нет, ибо с алкоголем он, как известной, на короткойноге.Нашлись и те, кто к словам Кивыотнесся скептически. "Что ни политик на Украине, то сказочник. Когда вКиеве были сорокаградусные морозы?" – написал один из пользователей ипредположил, что глава Социалистической партии перепутал мороз с однимизвестным горячительным напитком.Другиекомментаторы и вовсе отметили, что на трезвую голову произошедшее тогдана Майдане не сотворишь. А раз так, то нечего удивляться, что в штабепротестующих коньяк лился рекой.Ранее лидер Социалистической партии и бывший советник главы МВД Украины Илья Кива поведал любопытные подробности о происходящем в штабе протестующих во время майдана. Пока одни в сорокоградусный мороз сидели на баррикадах, другие весело проводили время в штабе, который располагался в Доме профсоюзов.Поего словам, на втором этаже здания все было пропитано коньяком,заполнено икрой и пьяными лицами. Среди всего этого великолепия Кивакак-то заметил пьяного Порошенко. "Когда он вываливал на улицу бухой иеле языком волочил", – утверждает лидер украинских социалистов.Накануне, 21 ноября, исполнилось пять лет с момента начала акций протеста на Майдане Незалежностив Киеве. Противостояние в центре украинской столицы привело к бегству тогдашнего президента Виктора Януковича и началу гражданскойвойны на востоке страны.