Обычный обед в общей гостиной телестройки закончился
скандалом. Звезда шоу Дом-2 Ольга Рапунцель решила выяснить отношения с
другими жителями поляны.
Обычный обед в общей гостиной телестройки закончился
скандалом. Звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель решила выяснить отношения с
другими жителями поляны.
Ольга и другие участники реалити-шоу отправлялись на съемки.
Тем, кому не хватило места в машине, пришлось ехать на маршрутном такси. Заходя
в салон Газели Рапунцель произнесла: "О, я ближе к народу, я человек обычный и мне не стремно
на маршрутке проехаться".
Однако другие жители телестройки восприняли слова Ольги
негативно, как оскорбление. Многим показалось, что девушка "зазвездилась". "Снизошла до нас, видите
ли", – зашептались в кулуарах.
Спустя время Рапунцель узнала о недовольстве коллег по цеху.
Она решила расставить все точки над i. Вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и младшей сестрой Аленой она
заявилась на обед в общий дом.
Рапунцель отметила, что не хотела никого обидеть, она не
пыталась поставить себя выше остальных. Развернулась бурная дискуссия, в ходе которой, Алена заявила, что ее старшая сестра единственная звезда на проекте, "настоящий
бренд".
Высказывание Рапунцель-младшей взбесило Анастасию Ендальцеву.
Разгорелся спор, девушки перешли на крик и принялись оскорблять друг друга.
Запись перепалки участниц шоу "Дом-2" вскоре появилась в Сети.
Поклонники телепроекта отметили, что Ольгу и Алену пора гнать с проекта. Якобы у
девушек началась звездная болезнь. Также многие обратили внимание на странное
поведение других участников телестройки. К примеру, Дмитрий Дмитренко ел с
какой-то особенной жадностью, а Анастасия Ендальцева принимала пищу, не снимая
верхней одежды.
"Ближе к народу 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ она даже говорит со всеми высокомерно!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А до этого,
что на личном автомобиле представительского класса передвигались? 🤣🤣🤣 Так и ездили как и сейчас на маршрутках. Хотя может для бренда
проекта выделили вип маршрутку 🤷♀️🤷♀️🤷♀️", "Одна в майке, другая в шубе 🤦🏼♀️", "То боится в метро спуститься очки и шляпу одевать
собралась, а тут и в маршрутку залезть готова😂", "Димидрол ест как в последний
раз в жизни", "Алена двуличная, то сидит парафинит сестру, а то глотку рвет",
"В шубе садиться жрать-это
сильно🤦🏽♀️", "Да уж, Димон уплетает за обе щеки... Толи не кормят досыта, толи
его не балуют вкусняшками... Жалкое, но в то же время, и комичное зрелище...",
– поставили на место звезду шоу "Дом-2" интернет-обыватели.