Обычный обед в общей гостиной телестройки закончился скандалом. Звезда шоу Дом-2 Ольга Рапунцель решила выяснить отношения с другими жителями поляны.

Обычный обед в общей гостиной телестройки закончилсяскандалом. Звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель решила выяснить отношения сдругими жителями поляны.Ольга и другие участники реалити-шоу отправлялись на съемки.Тем, кому не хватило места в машине, пришлось ехать на маршрутном такси. Заходяв салон Газели Рапунцель произнесла: "О, я ближе к народу, я человек обычный и мне не стремнона маршрутке проехаться".Однако другие жители телестройки восприняли слова Ольгинегативно, как оскорбление. Многим показалось, что девушка "зазвездилась". "Снизошла до нас, видители", – зашептались в кулуарах.Спустя время Рапунцель узнала о недовольстве коллег по цеху.Она решила расставить все точки над i. Вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и младшей сестрой Аленой оназаявилась на обед в общий дом.Рапунцель отметила, что не хотела никого обидеть, она непыталась поставить себя выше остальных. Развернулась бурная дискуссия, в ходе которой, Алена заявила, что ее старшая сестра единственная звезда на проекте, "настоящийбренд".Высказывание Рапунцель-младшей взбесило Анастасию Ендальцеву.Разгорелся спор, девушки перешли на крик и принялись оскорблять друг друга.Запись перепалки участниц шоу "Дом-2" вскоре появилась в Сети.Поклонники телепроекта отметили, что Ольгу и Алену пора гнать с проекта. Якобы удевушек началась звездная болезнь. Также многие обратили внимание на странноеповедение других участников телестройки. К примеру, Дмитрий Дмитренко ел скакой-то особенной жадностью, а Анастасия Ендальцева принимала пищу, не снимаяверхней одежды."Ближе к народу 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ она даже говорит со всеми высокомерно!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А до этого,что на личном автомобиле представительского класса передвигались? 🤣🤣🤣 Так и ездили как и сейчас на маршрутках. Хотя может для брендапроекта выделили вип маршрутку 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️", "Одна в майке, другая в шубе 🤦🏼‍♀️", "То боится в метро спуститься очки и шляпу одеватьсобралась, а тут и в маршрутку залезть готова😂", "Димидрол ест как в последнийраз в жизни", "Алена двуличная, то сидит парафинит сестру, а то глотку рвет","В шубе садиться жрать-этосильно🤦🏽‍♀️", "Да уж, Димон уплетает за обе щеки... Толи не кормят досыта, толиего не балуют вкусняшками... Жалкое, но в то же время, и комичное зрелище...",– поставили на место звезду шоу "Дом-2" интернет-обыватели.