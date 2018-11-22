Фильм создан для формирования правосознания граждан и демонстрирует неотвратимость наказания за противоправные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков...

По инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве создан фильм «Неверный шаг».Проблема наркомании существует во всем мире и остается актуальной и в нашей стране. В целях реализации государственной антинаркотической политики ведется активная профилактическая работа с различными категориями граждан.Так, данный фильм создан для формирования правосознания граждан и демонстрирует неотвратимость наказания за противоправные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и одновременно с этим информирует граждан, в том числе молодежь, о возможностях, которые существуют для них на территории столицы.В видеофильме даны комментарии различных специалистов, которые рассказывают, как можно избежать опасности вовлечения в противоправную деятельность и где можно получить помощь как по вопросам лечения и реабилитации, так и по вопросам психологической помощи.Ознакомиться с фильмом можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=YGwkVckbiGEУНК ГУ МВД России по г. Москве