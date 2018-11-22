Уральские пельмени сняли сериал, посвященный Дню бухгалтера. В мистическом триллере сыграл и считавшийся отколовшимся от команды Андрей Рожков.

"Уральские пельмени" сняли сериал, посвященный Днюбухгалтера. В мистическом триллере сыграл и считавшийся "отколовшимся"от команды Андрей Рожков."Сила счетовода"– так называется произведение "Уральских пельменей", релизкоторого приурочен к важному празднику. Жанр сериала создатели определили как"мистический триллер".Сюжет сериала лихо закручен: очень главного и очень умногобухгалтера атакует потомок чертановских колдунов с прямым астральным выходом наминистра финансов России. Роль колдуньи сыграл Андрей Рожков. Противостоящеготемным силам бухгалтера сыграла Юлия Михалкова. Она и опубликовала в Instagram видеоролики."Несколько коротких видео представляют из себя "мистическийтриллер" под названием "Сила счетовода", – подписала свой посттелеведущая.Напомним, судебные разбирательства между "Уральскимипельменями" и их экс-директором Сергеем Нетиевским идут уже второй год. Вконце 2017-го актеры шоу подали иск к Сергею о взыскании с него 28 миллионоврублей. Он ответил иском к "Творческому объединению "Уральскиепельмени" – требуя признать недействительным решение о лишении егодолжности директора.Позже сообщалось о том, что Андрей Рожков и ВячеславМясников начали гастролировать по России со своим шоу – "Ваши пельмени".Поклонники заговорили о расколе внутри команды.Однако Мясников эти слухи упорно опровергает, пишет .