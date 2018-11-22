Уральские пельмени сняли сериал, посвященный Дню
бухгалтера. В мистическом триллере сыграл и считавшийся отколовшимся
от команды Андрей Рожков.
"Уральские пельмени" сняли сериал, посвященный Дню
бухгалтера. В мистическом триллере сыграл и считавшийся "отколовшимся"
от команды Андрей Рожков.
"Сила счетовода"
– так называется произведение "Уральских пельменей", релиз
которого приурочен к важному празднику. Жанр сериала создатели определили как
"мистический триллер".
Сюжет сериала лихо закручен: очень главного и очень умного
бухгалтера атакует потомок чертановских колдунов с прямым астральным выходом на
министра финансов России. Роль колдуньи сыграл Андрей Рожков. Противостоящего
темным силам бухгалтера сыграла Юлия Михалкова. Она и опубликовала в Instagram видеоролики.
"Несколько коротких видео представляют из себя "мистический
триллер" под названием "Сила счетовода", – подписала свой пост
телеведущая.
Напомним, судебные разбирательства между "Уральскими
пельменями" и их экс-директором Сергеем Нетиевским идут уже второй год. В
конце 2017-го актеры шоу подали иск к Сергею о взыскании с него 28 миллионов
рублей. Он ответил иском к "Творческому объединению "Уральские
пельмени" – требуя признать недействительным решение о лишении его
должности директора.
Позже сообщалось о том, что Андрей Рожков и Вячеслав
Мясников начали гастролировать по России со своим шоу – "Ваши пельмени".
Поклонники заговорили о расколе внутри команды.
Однако Мясников эти слухи упорно опровергает, пишет .