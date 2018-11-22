Иван Ургант тщательно подбирает наряды к каждому выходу в
свет. Правда, поклонники не всегда в
состоянии оценить тонкий вкус шоумена – в последнем образе его приняли за
официанта.
Иван Ургант тщательно подбирает наряды к каждому выходу в
свет. Правда, поклонники не всегда в
состоянии оценить тонкий вкус шоумена – в последнем образе его приняли за
официанта.
Ургант множество раз проверяет, как сидит на нем костюм. Шоумен
продолжает осматривать себя даже в лифте, спускаясь на улицу. Как всякий
продвинутый пользователь современных гаджетов, Иван использует для
окончательной оценки свой смартфон.
Ургант не просто делает селфи, но отправляет их в соцсети и
выслушивает мнения о своем наряде со стороны. Но вот с белым смокингом, в
который шоуме облачился накануне, возникли проблемы.
"Пошел во двор,в домино с мужиками поиграю...", -
подписал Ургант выложенный в Instagram
снимок. Подписчики тут же заинтересовались. Где находится такой гламурный двор
– в Лондоне или Париже? – спросили они артиста. Другие указали на упущение: на
такое мероприятие – да еще в таком костюме – нельзя идти без трости.
Пользователи настолько увлеклись советами Урганту, что скоро
обсуждение переросло в диспут на тему: а на кого похож шоумен в этом образе. Часть
подписчиков убеждала коллег, что телеведущий стал копией одного из медвежат,
которых коллекционирует рэпер Тимати. Оппозиция же заявила, что в таком наряде
Иван должен немедленно отправиться на благотворительный вечер и подработать там
официантом, разнося гостям шампанское.
Меньшая часть комментаторов была просто разочарована
признанием Урганта в зависимости от дворовых турниров по домино. Они-то думали,
что ведущий нарядился для похода в магазин.