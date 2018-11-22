Иван Ургант тщательно подбирает наряды к каждому выходу в свет. Правда, поклонники не всегда в состоянии оценить тонкий вкус шоумена – в последнем образе его приняли за официанта.

Иван Ургант тщательно подбирает наряды к каждому выходу всвет. Правда, поклонники не всегда всостоянии оценить тонкий вкус шоумена – в последнем образе его приняли заофицианта.Ургант множество раз проверяет, как сидит на нем костюм. Шоуменпродолжает осматривать себя даже в лифте, спускаясь на улицу. Как всякийпродвинутый пользователь современных гаджетов, Иван использует дляокончательной оценки свой смартфон.Ургант не просто делает селфи, но отправляет их в соцсети ивыслушивает мнения о своем наряде со стороны. Но вот с белым смокингом, вкоторый шоуме облачился накануне, возникли проблемы."Пошел во двор,в домино с мужиками поиграю...", -подписал Ургант выложенный в Instagramснимок. Подписчики тут же заинтересовались. Где находится такой гламурный двор– в Лондоне или Париже? – спросили они артиста. Другие указали на упущение: натакое мероприятие – да еще в таком костюме – нельзя идти без трости.Пользователи настолько увлеклись советами Урганту, что скорообсуждение переросло в диспут на тему: а на кого похож шоумен в этом образе. Частьподписчиков убеждала коллег, что телеведущий стал копией одного из медвежат,которых коллекционирует рэпер Тимати. Оппозиция же заявила, что в таком нарядеИван должен немедленно отправиться на благотворительный вечер и подработать тамофициантом, разнося гостям шампанское.Меньшая часть комментаторов была просто разочарованапризнанием Урганта в зависимости от дворовых турниров по домино. Они-то думали,что ведущий нарядился для похода в магазин.