УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Федулова Сергея Львовича, 26.11.1963 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Федулова Сергея Львовича, 26.11.1963 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 23.01.2004.Приметы: на вид 45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие светлые прямые, глаза светлые.Был одет: куртку черного цвета, черную шерстяную шапку, синие джинсы, черные кожаные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93