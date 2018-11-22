УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Обухова Вячеслава Викторовича, 21.07.1975 года рождения....

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Обухова Вячеслава Викторовича, 21.07.1975 года рождения, гражданин Р. Украина, местонахождение которого неизвестно с 16.05.2007.Приметы: на вид 35 лет, рост около 168 см, среднего телосложения,лицо овальное, волосы короткие, темные, глаза голубые, брови дугообразные, сросшиеся.Был одет: синие джинсы, белая рубашка, черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93