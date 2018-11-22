Василия Уткина уволили с Первого канала после звонка некой влиятельной персоны. Спортивный комментатор поделился подробностями своего внезапного исчезновения из эфира.

Василия Уткина уволили с Первого канала после звонка некойвлиятельной персоны. Спортивный комментатор поделился подробностями своего внезапногоисчезновения из эфира.Детали своего ухода с Первого канала во время ЧМ-2018 пофутболу, который прошел в России этим летом, журналист Василий Уткин рассказал вшоу Басты GazLive. Он уверен, что руководству телеканала был "звоночек"."Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первомканале, ну и сделали так, чтобы я там не работал", – рассказал Уткин.Журналист признался, что был очень расстроен. "Малотого, что я из-за этого расстроился, мало того, что я хотел поработать начемпионате мира, в своей стране. Кстати, репортаж, на который я ехал и в итогене попал, был в Ростове. Вот такая досада. Сидел на трибуне и смотрел. И ещемне нужно что-то объяснять. Ну звоночек был, чего тут говорить", – сказалжурналист.Напомним, информацию о том, что спортивный журналист Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ по футболу, Первый канал распространил 9 июня. Он успел поработать во время матча Испания – Португалия. А спустя несколько дней пришло сообщение, что комментатора в эфире Первого канала больше не будет.Комментировать причину своего увольнения сам журналист тогда отказался. Первый канал также официальных комментариев не давал. Однако в коридорах спортивной редакции Первого канала говорили, будто тренер российской сборной Станислав Черчесов был очень возмущен, что Уткин критикует в эфире методику его работы с командой и тактические приемы.По некоторым данным, Черчесов позвонил "на самый верх" и заявил якобы прямым текстом, что не желает больше слышать "слишком умного" комментатора-критикана.