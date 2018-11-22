Местные жители предполагают, что легковушку могли поджечь умышленно
Местные жители предполагают, что легковушку могли поджечь умышленно
Во Владимирской области все чаще стали гореть автомобили. Что это – парковочные войны или стечение обстоятельств?
Поздним вечером 21 ноября на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение за пылающей машине на улице Терешковой в Александрове. На место незамедлительно выехали спасатели.
Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. Никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара участвовали 8 человек и 2 единицы техники.
Местные жители утверждают, что до пожара на капоте этого автомобиля было написано «Убери машину!». Александровцы предполагают, что легковушку могли поджечь умышленно. Причины возгорания будут выяснятся в 10-дневный срок.