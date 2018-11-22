В
ходе дискуссий Обновление-2018 от единороссов поступило несколько
тысяч предложений по обновлению партии и повышению ее эффективности. Об
озвученных инициативах рассказал депутат Госдумы, заместителя секретаря
Генсовета Единой России Евгений Ревенко.
В
ходе дискуссий "Обновление-2018" от единороссов поступило несколько
тысяч предложений по обновлению партии и повышению ее эффективности. Об
озвученных инициативах рассказал депутат Госдумы, заместителя секретаря
Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.
Опрос
партийцев проводился в преддверии XVIII съезда партии, который
состоится в начале декабря. Ревенко отметил, что поступило уже несколько
тысяч предложений, который будут обобщены и представлены на
рассмотрение участников съезда.
В
первую очередь парламентарий выделил инициативы, касающиеся идеологии.
"Партийцы высказали пожелание, чтобы идеология выражалась в виде простых
тезисов для каждой группы населения: пенсионеров, учащихся, студентов,
рабочих, селян", – отметил Ревенко. По его словам, "ЕР" должна стать
контролем выполнения поручений президента и наказов граждан.
Много
предложений касалось стимулирования самых активных первичных отделений
партии, которые активно помогают местным жителям. Региональные отделения
в Курской, Кемеровской, Свердловской областях и других субъектах
предложили создать конкурс грантовых проектов, отметил Ревенко. В свою
очередь, единороссы Бурятии, Забайкалья, а также Республики Алтай
заявили о важности образовательных программ для секретарей "первичек".
Заместитель
секретаря Генсовета "ЕР" выразил уверенность, что стимулирование
первичных отделений активизирует их работу и сплотит местных активистов.
"Главная цель – чтобы результат проекта был виден жителям конкретной
территории", – сказал Ревенко.
В
регионах также выступили за повышение активности работы депутатов в
период между выборами. По словам заместителя секретаря Генсовета "ЕР", с
такими инициативами выступили партийцы Ставропольского края, Тамбовской
и Смоленской областей и других регионов. В свою очередь, в Забайкалье
предложили прикреплять депутатов к партийной организации по месту
избрания, а на Белгородчине – ввести рейтинг парламентариев.
Ревенко
также отметил предложение о создании "кодекса этики" для членов "ЕР".
"Членам "Единой России" предлагается не совершать поступков, наносящих
ущерб авторитету партии", – пояснил законодатель.
Масштаб
дискуссии, уверен депутат, говорит о развороте партии в регионы. "Все
ключевые решения принимаются с учетом мнений региональных отделений
партии, мы будем учитывать в работе позицию наших коллег", – сказал он.
Напомним, ранее "Дни.ру"
, что в ходе дискуссий "Обновление-2018" партийцы предложили
поддерживать первичные отделения "ЕР" грантами. С такой идеей выступили в
Тюменской, Псковской, Самарской областях и других регионах страны.