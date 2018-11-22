В ходе дискуссий Обновление-2018 от единороссов поступило несколько тысяч предложений по обновлению партии и повышению ее эффективности. Об озвученных инициативах рассказал депутат Госдумы, заместителя секретаря Генсовета Единой России Евгений Ревенко.

ходе дискуссий "Обновление-2018" от единороссов поступило несколькотысяч предложений по обновлению партии и повышению ее эффективности. Обозвученных инициативах рассказал депутат Госдумы, заместителя секретаряГенсовета "Единой России" Евгений Ревенко.Опроспартийцев проводился в преддверии XVIII съезда партии, которыйсостоится в начале декабря. Ревенко отметил, что поступило уже несколькотысяч предложений, который будут обобщены и представлены нарассмотрение участников съезда.первую очередь парламентарий выделил инициативы, касающиеся идеологии."Партийцы высказали пожелание, чтобы идеология выражалась в виде простыхтезисов для каждой группы населения: пенсионеров, учащихся, студентов,рабочих, селян", – отметил Ревенко. По его словам, "ЕР" должна статьконтролем выполнения поручений президента и наказов граждан.Многопредложений касалось стимулирования самых активных первичных отделенийпартии, которые активно помогают местным жителям. Региональные отделенияв Курской, Кемеровской, Свердловской областях и других субъектахпредложили создать конкурс грантовых проектов, отметил Ревенко. В своюочередь, единороссы Бурятии, Забайкалья, а также Республики Алтайзаявили о важности образовательных программ для секретарей "первичек".Заместительсекретаря Генсовета "ЕР" выразил уверенность, что стимулированиепервичных отделений активизирует их работу и сплотит местных активистов."Главная цель – чтобы результат проекта был виден жителям конкретнойтерритории", – сказал Ревенко.регионах также выступили за повышение активности работы депутатов впериод между выборами. По словам заместителя секретаря Генсовета "ЕР", стакими инициативами выступили партийцы Ставропольского края, Тамбовскойи Смоленской областей и других регионов. В свою очередь, в Забайкальепредложили прикреплять депутатов к партийной организации по местуизбрания, а на Белгородчине – ввести рейтинг парламентариев.Ревенкотакже отметил предложение о создании "кодекса этики" для членов "ЕР"."Членам "Единой России" предлагается не совершать поступков, наносящихущерб авторитету партии", – пояснил законодатель.Масштабдискуссии, уверен депутат, говорит о развороте партии в регионы. "Всеключевые решения принимаются с учетом мнений региональных отделенийпартии, мы будем учитывать в работе позицию наших коллег", – сказал он.Напомним, ранее "Дни.ру", что в ходе дискуссий "Обновление-2018" партийцы предложилиподдерживать первичные отделения "ЕР" грантами. С такой идеей выступили вТюменской, Псковской, Самарской областях и других регионах страны.