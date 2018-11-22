Региональный Роспотребнадзор провел внеплановую проверку

Региональный Роспотребнадзор провел внеплановую проверкуРегиональный Роспотребнадзор провел внеплановую проверку в Гусь-Хрустальном районе.Специалисты ведомства выявили у Уршельского потребительского общества некачественную молочную продукцию – творог и масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское».По данным на этикетках товара, продукцию произвела в Москве компания ООО «Вариант». Адрес производства: Москва, поселение Сосенское, территория Хованская промзона, вл. 19.Однако, специалисты Роспотребнадзора по городу Москве установили, что производитель ООО «Вариант» отсутствует по заявленным адресам. Получается, продукцию, находящуюся в обороте, изготавливают неизвестные лица и в неизвестных условиях.Поставщики данной продукции на территорию 33 региона - ООО «Авител», ООО «Мол-Мир», ООО «Молоко» и ИП Исаев В.Н.Данную информацию направили в адрес следственных органов и в Департамент сельского хозяйства Владимирской области.Роспотребнадзор предупреждает потребителей о необходимости тщательно изучать данные с упаковок молочки, а при обнаружении контрафактной продукции оповещать контрольно-надзорные органы.