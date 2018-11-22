В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

19 ноября днем на одной из улиц Коврова к наряду патрульно-постовой службы МО МВД России «Ковровский» обратился 31-летний мужчина, сообщивший, что несколько минут назад на него напал неизвестный и похитил мобильный телефон.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели ряд неотложных оперативных мероприятий, в результате которых задержали подозреваемого, 35-летнего местного жителя. Похищенное имущество было изъято.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.