На него напал неизвестный и украл мобильный телефон
На него напал неизвестный и украл мобильный телефон
Однажды днем на одной из улиц Коврова к наряду полицейских подбежал 31-летний мужчина, сообщивший, что пару минут назад на него напал неизвестный и украл мобильный телефон.
Правоохранители, получив сообщение, быстро задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Смартфон у него изъяли.
Потом полицейские выяснили, что грабитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.
Теперь мужчина под подпиской о невыезде.