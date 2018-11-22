На него напал неизвестный и украл мобильный телефон

На него напал неизвестный и украл мобильный телефонОднажды днем на одной из улиц Коврова к наряду полицейских подбежал 31-летний мужчина, сообщивший, что пару минут назад на него напал неизвестный и украл мобильный телефон.Правоохранители, получив сообщение, быстро задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Смартфон у него изъяли.Потом полицейские выяснили, что грабитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.Теперь мужчина под подпиской о невыезде.