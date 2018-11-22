В ТЦ выявили грубые многочисленные нарушения требований пожарной безопасности

В ТЦ выявили грубые многочисленные нарушения требований пожарной безопасностиТорговый центр «Глобус» в Коврове закрыли по заявлению Ковровского городского прокурора.В ТЦ выявили грубые многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые несут за собой угрозу безопасности жизни и здоровью сотрудников и посетителей, а также угрозу причинения имущественного вреда собственника и арендаторам.Решение суда приводится в исполнение немедленно и будет действовать до окончания судебного процесса по иску прокурора и до получения разрешения администрации Коврова на ввод здания в эксплуатацию после реконструкции.Дело рассмотрят в областном суде по правилам производства суда первой инстанции.