В свертке была «синтетика» массой 1,34 грамма

В свертке была «синтетика» массой 1,34 граммаВ Лакинске 28-летнего местного жителя подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчину полицейские задержали при проведении оперативных мероприятий. Во время обыска правоохранители нашли у молодого человека сверток с порошкообразным веществом светлого оттенка.Экспертиза показала, что это была «синтетика», общей массой 1,34 грамма. Парень приобрел наркотик с помощью «тайника-закладки» для личного потребления.Расследование уголовного дела продолжается.