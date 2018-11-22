Безрассудное
поведение Киева в Азовском море порядком утомило Москву. В российской
столице не исключают, что могут пойти на перекрытие Азова. об этом
заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Безрассудное
поведение Киева в Азовском море порядком утомило Москву. В российской
столице не исключают, что могут пойти на перекрытие Азова. об этом
заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Эксперт
обратил внимание на то, что Запад предпочитает не замечать случаев
захвата украинцами российских кораблей. Между тем, отметил Евсеев, Незалежная
задержала 15 кораблей, мотивируя это тем, что захваченные суда
"незаконно" посещали Крым, который Украина считает оккупированной
территорией.
Терпение
Москвы лопнуло и теперь она может пойти на беспрецедентный шаг:
закрытие Керченского пролива для прохода украинских судов, написал
Евсеев в своей колонке в газете "Известия".
Перспектива
блокирования Азова вызывает нервную реакцию на Западе. Так,
Великобритания призвала Россию соблюдать международное право и
экономические интересы. Однако в реальности экономика Незалежной Европу волнует мало, уверен политолог. Киев, по его словам, нужна Западу лишь как инструмент для давления на Москву.
Другое
дело, подчеркнул Евсеев, что НАТО не исключает создания военно-морской
базы в Азовском море. Это основной интерес Запада в регионе, уверен
аналитик. "Москва этого не позволит, как бы ни хотелось некоторым на
Западе”, – резюмировал он.
Напомним,
что ситуация в Азовском море обострилась весной этого года, когда
украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд".
Действия Киева в Москве назвали морским терроризмом. В ответ ФСБ
задержало несколько судов, следовавших в порты Незалежной.
За развернувшимся противостоянием наблюдают в Брюсселе. Как писали "Дни.ру", еврокомиссар по иностранным делам Федерика Могерини
объявила о намерении ЕС принять "целевые меры" из-за сложившейся
ситуацией. О том, что это за меры, дипломат тактично умолчала.