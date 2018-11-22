Безрассудное поведение Киева в Азовском море порядком утомило Москву. В российской столице не исключают, что могут пойти на перекрытие Азова. об этом заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Безрассудноеповедение Киева в Азовском море порядком утомило Москву. В российскойстолице не исключают, что могут пойти на перекрытие Азова. об этомзаявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.Экспертобратил внимание на то, что Запад предпочитает не замечать случаевзахвата украинцами российских кораблей. Между тем, отметил Евсеев, Незалежнаязадержала 15 кораблей, мотивируя это тем, что захваченные суда"незаконно" посещали Крым, который Украина считает оккупированнойтерриторией.ТерпениеМосквы лопнуло и теперь она может пойти на беспрецедентный шаг:закрытие Керченского пролива для прохода украинских судов, написалЕвсеев в своей колонке в газете "Известия".Перспективаблокирования Азова вызывает нервную реакцию на Западе. Так,Великобритания призвала Россию соблюдать международное право иэкономические интересы. Однако в реальности экономика Незалежной Европу волнует мало, уверен политолог. Киев, по его словам, нужна Западу лишь как инструмент для давления на Москву.Другоедело, подчеркнул Евсеев, что НАТО не исключает создания военно-морскойбазы в Азовском море. Это основной интерес Запада в регионе, уверенаналитик. "Москва этого не позволит, как бы ни хотелось некоторым наЗападе”, – резюмировал он.Напомним,что ситуация в Азовском море обострилась весной этого года, когдаукраинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд".Действия Киева в Москве назвали морским терроризмом. В ответ ФСБзадержало несколько судов, следовавших в порты Незалежной.За развернувшимся противостоянием наблюдают в Брюсселе. Как писали "Дни.ру", еврокомиссар по иностранным делам Федерика Могериниобъявила о намерении ЕС принять "целевые меры" из-за сложившейсяситуацией. О том, что это за меры, дипломат тактично умолчала.