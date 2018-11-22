Мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям

20 и 21 ноября в городе Радужный сотрудники полиции встретились с учащимися средних общеобразовательных школ города. Темой встречи стало разъяснение школьникам ответственности за совершение правонарушений и преступлений.Юрисконсульт МО МВД России по ЗАТО "Радужный" рассказала ученикам, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, разъяснила статьи административного и уголовного права, которые определяют меру ответственности несовершеннолетних за различные противозаконные действия, привела примеры из личной практики, практики органов внутренних дел о привлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности. На конкретных примерах из ежедневной работы сотрудники полиции разъяснили детям, что до достижения совершеннолетия бремя возмещения вреда, причиненного правонарушениями, как правило, возлагается на родителей.Беседа вызвала живой интерес у ребят и прошла в форме диалога. На все возникшие вопросы подростки получили полные квалифицированные ответы.Также в ходе встречи сотрудники полиции напомнили детям о правилах безопасного поведения и предложили закрепить информацию в игровой форме, выполнив задание.Ребята просмотрели обучающий ролик, который рассказывает о поведении граждан при обнаружении незнакомого предмета в общественном транспорте, и должны были определить, какие ошибки совершил главный герой. Школьники успешно справились с поставленной задачей, применив знания, полученные во время беседы с сотрудниками полиции.