Мужчина сообщил, что в салон зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из сейфа денежные средства...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Перово задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи.В службу «102» с сообщением о разбойном нападении обратился директор одного из салонов сотовой связи, расположенного на 2-й Владимирской улице. Он сообщил, что в салон зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из сейфа денежные средства и скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого недалеко от места происшествия.По данному факту Следственным Управлением УВД по Восточному округу Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73