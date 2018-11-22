Мужчина сообщил об угоне автомобиля марки «Шевроле», припаркованного на Очаковском шоссе...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В дежурную часть обратился 26-летний москвич. Мужчина сообщил об угоне автомобиля марки «Шевроле», припаркованного на Очаковском шоссе. Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний москвич. Установлено, что молодой человек, увидев в замке зажигания оставленный ключ, воспользовался моментом, проник в автомобиль, уехал с места происшествия, а через некоторое время оставил его на Очаковском шоссе.Отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93