Певица Валерия похвасталась свежим снимком взрослых
сыновей. Звезда призналась, что не только любит, но и уважает своих
наследников.
Певица Валерия похвасталась свежим снимком взрослых
сыновей. Звезда призналась, что не только любит, но и уважает своих
наследников.
В личном микроблоге
певица поздравила 24-летнего Артемия и 20-летнего Арсения с Днем Сына. Этот
праздник отмечается во всем мире 22 ноября.
"Сегодня, оказывается, День
сына. Дорогие мои мальчики, какое счастье, что вы у меня есть, такие разные и
такие замечательные. Люблю вас и..... очень уважаю. ❤️❤️😘😘 @artemynik@arseniy_shulgin И мои
поздравления всем родителям, которые воспитывают сыновей! 🌺🌺🌺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.
Также певица опубликовала снимок,
на котором запечатлены ее подросшие отпрыски. Фолловеры звезды отметили, что
ее сыновья возмужали, выросли в настоящих красавцев-мужчин.
"Какие красивые глаза у
Артема, необычные!!!", "Валерия!❤️ Вы воспитали достойнейших и замечательных сыновей! С
праздником!🌹🌹🌹", "Все
детки (трое) молодцы, целеустремленные. А все потому что мама всю жизнь была
примером – трудяжкой, им было на кого равняться!", "Поздравляю!! ♥️ У
вас самые прекрасные детки!! 🙏🏼☺️ Какие они все чудесные)))", "Очень красивые у вас
сыночки!Глаза у них ваши,здоровья вам и вашим деткам,Валерия!", – писали
инетрнет-обыватели.
Напомним, у Валерии трое детей
первого брака с продюсером Александром Шульгиным. В этом союзе у певицы в 1993
году родилась дочь Анна, а в 1994-м – сын Артемий, а в 1998 Арсений. Старший
сын живет в Швейцарии и занимается продюсерской деятельностью, дочь Анна –
певица и телеведущая, а Арсений открыл свой бизнес. С 2004-го Валерия замужем за продюсером
Иосифом Пригожиным.