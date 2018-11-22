Певица Валерия похвасталась свежим снимком взрослых сыновей. Звезда призналась, что не только любит, но и уважает своих наследников.

Певица Валерия похвасталась свежим снимком взрослыхсыновей. Звезда призналась, что не только любит, но и уважает своихнаследников.В личном микроблогепевица поздравила 24-летнего Артемия и 20-летнего Арсения с Днем Сына. Этотпраздник отмечается во всем мире 22 ноября."Сегодня, оказывается, Деньсына. Дорогие мои мальчики, какое счастье, что вы у меня есть, такие разные итакие замечательные. Люблю вас и..... очень уважаю. ❤️❤️😘😘 @artemynik@arseniy_shulgin И моипоздравления всем родителям, которые воспитывают сыновей! 🌺🌺🌺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.Также певица опубликовала снимок,на котором запечатлены ее подросшие отпрыски. Фолловеры звезды отметили, чтоее сыновья возмужали, выросли в настоящих красавцев-мужчин."Какие красивые глаза уАртема, необычные!!!", "Валерия!❤️ Вы воспитали достойнейших и замечательных сыновей! Спраздником!🌹🌹🌹", "Вседетки (трое) молодцы, целеустремленные. А все потому что мама всю жизнь былапримером – трудяжкой, им было на кого равняться!", "Поздравляю!! ♥️ Увас самые прекрасные детки!! 🙏🏼☺️ Какие они все чудесные)))", "Очень красивые у вассыночки!Глаза у них ваши,здоровья вам и вашим деткам,Валерия!", – писалиинетрнет-обыватели.Напомним, у Валерии трое детейпервого брака с продюсером Александром Шульгиным. В этом союзе у певицы в 1993году родилась дочь Анна, а в 1994-м – сын Артемий, а в 1998 Арсений. Старшийсын живет в Швейцарии и занимается продюсерской деятельностью, дочь Анна –певица и телеведущая, а Арсений открыл свой бизнес. С 2004-го Валерия замужем за продюсеромИосифом Пригожиным.