Победившая онкологическое заболевание экс-ведущая шоу Квартирный вопрос Наталья Мальцева рассказала о борьбе с недугом и о том, как болезнь изменила ее жизнь. По словам знаменитости, она сделала для себя ряд важных выводов.

Победившая онкологическоезаболевание экс-ведущая шоу "Квартирный вопрос" Наталья Мальцева рассказала оборьбе с недугом и о том, как болезнь изменила ее жизнь. По словамзнаменитости, она сделала для себя ряд важных выводов.49-летняя Мальцева сталагероиней нового выпуска YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" ВячеславаМанучарова. В сентябре этого года ведущая призналась, что напротяжении двух последних лет боролась с раком.Наталья до последнего не верилав страшный диагноз. При этом она уверена, что онкология развилась у нее не случайно.Мальцева считает, что рак появляется у человека в тот момент, когда ему нужно изменитьсвою жизнь.Бороться с раком ейпомогал супруг, который ее всегда поддерживал. Муж уговорил Наталью поехатьлечиться в Израиль. Мальцева призналась, что недуг сильно измени еежизнь: она по-другому стала относиться к работе, семье и самой себе.По словам ведущей, она благодарнаболезни. Ведь именно после того, как она узнала диагноз, у нее появилось времяна себя и на мужа. Она начала наслаждаться жизнью, несмотря на химиотерапию иужасное физическое самочувствие. "Я вдруг почувствовала, что мне хорошо.Со мной рядом муж, я сижу в квартире с видом на море. У меня никогда не былостолько свободного времени…", – поделилась Мальцева.Напомним, звезда сталаведущей нового шоу "Мальцева". Программавыходит по утрам с понедельника по четверг. В каждом выпуске Наталья приглашаетк себе звездных гостей и беседует с ними.