Победившая онкологическое
заболевание экс-ведущая шоу Квартирный вопрос Наталья Мальцева рассказала о
борьбе с недугом и о том, как болезнь изменила ее жизнь. По словам
знаменитости, она сделала для себя ряд важных выводов.
Победившая онкологическое
заболевание экс-ведущая шоу "Квартирный вопрос" Наталья Мальцева рассказала о
борьбе с недугом и о том, как болезнь изменила ее жизнь. По словам
знаменитости, она сделала для себя ряд важных выводов.
49-летняя Мальцева стала
героиней нового выпуска YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава
Манучарова. В сентябре этого года ведущая призналась, что на
протяжении двух последних лет боролась с раком.
Наталья до последнего не верила
в страшный диагноз. При этом она уверена, что онкология развилась у нее не случайно.
Мальцева считает, что рак появляется у человека в тот момент, когда ему нужно изменить
свою жизнь.
Бороться с раком ей
помогал супруг, который ее всегда поддерживал. Муж уговорил Наталью поехать
лечиться в Израиль. Мальцева призналась, что недуг сильно измени ее
жизнь: она по-другому стала относиться к работе, семье и самой себе.
По словам ведущей, она благодарна
болезни. Ведь именно после того, как она узнала диагноз, у нее появилось время
на себя и на мужа. Она начала наслаждаться жизнью, несмотря на химиотерапию и
ужасное физическое самочувствие. "Я вдруг почувствовала, что мне хорошо.
Со мной рядом муж, я сижу в квартире с видом на море. У меня никогда не было
столько свободного времени…", – поделилась Мальцева.
Напомним, звезда стала
ведущей нового шоу "Мальцева". Программа
выходит по утрам с понедельника по четверг. В каждом выпуске Наталья приглашает
к себе звездных гостей и беседует с ними.