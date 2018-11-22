Представители Лондона и Брюсселя согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что теперь документ предстоит одобрить лидерам 27 европейских стран.

Представители Лондона и Брюсселя согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС.На своей странице в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск написал, что проект документа был согласован на политическом уровне, теперь его предстоит одобрить лидерам 27 стран ЕС.Как сообщает "Интерфакс", в документе говорится, что после Brexit Европа будет признавать независимую политику Великобритании в сфере торговли. Стороны намерены создать зону свободной торговли и тесно сотрудничать по регулятивным и таможенным вопросам.На прошлой неделе британское правительство после долгих споров утвердило положения договора с ЕС. Терезе Мэй удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако три человека подали в отставку.