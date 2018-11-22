В отношении торговой сети Metro Cash & Carry Управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве возбуждено дело за нарушение закона О рекламе, передает сайт службы. Посредством смс и мессенджера Viber сеть производила рассылку, в которой сообщалось о скидках на вина.

В отношении торговой сети Metro Cash & Carry Управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве возбуждено дело за нарушение закона "О рекламе", передает сайт службы.Посредством смс и мессенджера Viber торговая сеть производила рассылку, в которой сообщалось о скидках на вина различных стран. В соответствии с законом, реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более разрешена только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа.Ранее сети Metro Cash & Carry УФАС предписало прекратить рассылку скидок на вина. Компания уведомила о выполнении предписания, но спам в мессенджере с предложением скидок и с изображением бокала вина продолжился.Рассмотрение дела назначено на 28 ноября. За подобное правонарушение, если вина сети будет доказана, предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.