Сокращение количества вице-губернаторов сэкономит бюджету 6 миллионов рублей в год
Сокращение количества вице-губернаторов сэкономит бюджету 6 миллионов рублей в год
Владимир Сипягин внес на рассмотрение в региональное ЗакСобрание проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области». Он предлагает сократить количество своих заместителей до 8 человек. Раньше их было 10.
Сокращение замов главы региона приведет к ежегодной экономии бюджетных денег в размере более 6 миллионов рублей, уточняет пресс-секретарь Белого дома Ольга Петрова.
Этот законопроект будут рассматривать на сегодняшнем заседании ЗС Владимирской области.
Напомним, что несколько дней назад Сипягин подписал постановление «О распределении обязанностей между Губернатором области, первыми заместителями и заместителями губернатора области». Он упразднил должности вице-губернаторов по строительству и имущественным отношениям. При Светлане Орловой на этих должностях были Дмитрий Хвостов и Елена Мазанько. Потом должность главного «строителя» региона занял Ренат Чагаев. Владимир Сипягин уже уволил всех перечисленных чиновников.