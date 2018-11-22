Сокращение количества вице-губернаторов сэкономит бюджету 6 миллионов рублей в год

Сокращение количества вице-губернаторов сэкономит бюджету 6 миллионов рублей в годВладимир Сипягин внес на рассмотрение в региональное ЗакСобрание проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области». Он предлагает сократить количество своих заместителей до 8 человек. Раньше их было 10.Сокращение замов главы региона приведет к ежегодной экономии бюджетных денег в размере более 6 миллионов рублей, уточняет пресс-секретарь Белого дома Ольга Петрова.Этот законопроект будут рассматривать на сегодняшнем заседании ЗС Владимирской области.Напомним, что несколько дней назад Сипягин подписал постановление «О распределении обязанностей между Губернатором области, первыми заместителями и заместителями губернатора области». Он упразднил должности вице-губернаторов по строительству и имущественным отношениям. При Светлане Орловой на этих должностях были Дмитрий Хвостов и Елена Мазанько. Потом должность главного «строителя» региона занял Ренат Чагаев. Владимир Сипягин уже уволил всех перечисленных чиновников.