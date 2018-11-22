Жители могут рассказать о своих проблемах

Жители могут рассказать о своих проблемахС 26 по 30 ноября 2018 года во Владимире в региональной общественной приемной Председателя партии "Единая Россия" в рамках единой недели приема граждан с жителями региона встретятся руководители и депутаты Законодательного Собрания, член Совета Федерации, руководители города Владимира, депутаты городского Совета г. Владимира.Прием граждан будет проводиться ежедневно с 10 до 17 часов.Подробную информацию по графику приема можно получить по телефону: (4922) 32-65-75 или на сайте priemnaya33.ru.