Депутаты регионального Заксобрания проголосовали «за»

Депутаты регионального Заксобрания проголосовали «за»Сегодня депутаты регионального Заксобрания проголосовали за возврат градостроительных полномочий администрации города Владимира, сообщают «».На прошлой неделе за возврат земельных прав высказался сити-менеджер Владимира Андрей Шохин:«Сейчас на рабочей группе в ЗС обсуждают вопросы передачи градостроительной политики. Я думаю, что депутаты - грамотные люди, и решение, которое они примут, будет правильным».Однако врио заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов озвучил ровно противоположную позицию Белого дома. По его словам, передача градостроительных полномочий Владимиру может помешать развитию строительной отрасли региона.Выходит, владимирской мэрии все же удалось убедить областных парламентариев в целесообразности возвращения градостроительных полномочий в городское Управление ЖКХ. Поправки вступят в силу после подписания их Владимиром Сипягиным.