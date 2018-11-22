Базовая ставка платы составит 930 рублей в год за 1 квадратный метр

Базовая ставка платы составит 930 рублей в год за 1 квадратный метрВчера в Оранжевом доме прошло заседание комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка под председательством Дмитрия Осипова. В мероприятие приняла участие глава города Ольга Деева.Депутаты единогласно поддержали проект об установлении базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и по за размещение рекламы на транспортных средствах в следующем году. Директор МКУ «Управление наружной рекламы и информации» Галина Шульга объяснила, что эта ставку утверждают каждый годПредлагается в 2019 году увеличить её на индекс роста потребительских цен относительно уровня этого года, конкретно - на 4,3%. Получается, базовая ставка платы за наружную рекламу составит 930 рублей в год за 1 квадратный метр.