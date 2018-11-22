Последнее
пленарное заседание Госдумы в рамках осенней сессии-2018 состоится 19
декабря. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, в этот день
парламентарии будут работать допоздна, чтобы успеть рассмотреть наиболее
важные законопроекты.
Последнее
пленарное заседание Госдумы в рамках осенней сессии-2018 состоится 19
декабря. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, в этот день
парламентарии будут работать допоздна, чтобы успеть рассмотреть наиболее
важные законопроекты.
Ранее
заключительное заседание планировалось на четверг, 20 декабря. Перенос
на 19 декабря связан с тем, что в этот день может состояться
пресс-конференция президента России Владимира Путина, пояснил спикер
Госдумы. Законодатель отметил, что в таком случае парламентарии "будут
разрываться между залом пленарных заседаний и телевизором".
По
словам Володина, 19 декабря депутаты будут трудиться допоздна, чтобы
успеть рассмотреть приоритетные нормативно-правовые акты. "Мы не
сокращаем время работы, потому что мы предполагаем сделать перерыв в
14:00 на час, в 15:00 начать работу и завершить по мере необходимости не
ранее 18:00 точно", – рассказал председатель нижней палаты.
В
свою очередь, первый зампред нижней палаты Александр Жуков уточнил, что
сейчас на повестке парламентариев 149 законопроектов, включая четыре
президентских и 59 правительственных. Законодатель также отметил, что кабинет министров уже определился с 27 приоритетными нормативно-правовыми актами.
Особое
внимание депутаты уделяют реализации послания президента Федеральному
собранию. По словам Жукова, план включает 100 пунктов, из которых по 74-м
уже приняты законопроекты. "Из оставшихся 26 пунктов 19 законопроектов
приняты в первом чтении и, соответственно, будут рассмотрены в декабре",
– подчеркнул он.
Напомним,
в этом году Госдума открыла осеннюю сессию 11 сентября. За прошедшие
месяцы парламентарии рассмотрели ряд важных нормативно-правовых
актов. Помимо прочего, законодатели пакет законов о
совершенствовании пенсионной системы, проект на
2019 и плановый период 2020-2021 годов.