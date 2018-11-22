Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках осенней сессии-2018 состоится 19 декабря. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, в этот день парламентарии будут работать допоздна, чтобы успеть рассмотреть наиболее важные законопроекты.

Последнеепленарное заседание Госдумы в рамках осенней сессии-2018 состоится 19декабря. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, в этот деньпарламентарии будут работать допоздна, чтобы успеть рассмотреть наиболееважные законопроекты.Ранеезаключительное заседание планировалось на четверг, 20 декабря. Переносна 19 декабря связан с тем, что в этот день может состоятьсяпресс-конференция президента России Владимира Путина, пояснил спикерГосдумы. Законодатель отметил, что в таком случае парламентарии "будутразрываться между залом пленарных заседаний и телевизором".Пословам Володина, 19 декабря депутаты будут трудиться допоздна, чтобыуспеть рассмотреть приоритетные нормативно-правовые акты. "Мы несокращаем время работы, потому что мы предполагаем сделать перерыв в14:00 на час, в 15:00 начать работу и завершить по мере необходимости неранее 18:00 точно", – рассказал председатель нижней палаты.свою очередь, первый зампред нижней палаты Александр Жуков уточнил, чтосейчас на повестке парламентариев 149 законопроектов, включая четырепрезидентских и 59 правительственных. Законодатель также отметил, что кабинет министров уже определился с 27 приоритетными нормативно-правовыми актами.Особоевнимание депутаты уделяют реализации послания президента Федеральномусобранию. По словам Жукова, план включает 100 пунктов, из которых по 74-муже приняты законопроекты. "Из оставшихся 26 пунктов 19 законопроектовприняты в первом чтении и, соответственно, будут рассмотрены в декабре",– подчеркнул он.Напомним,в этом году Госдума открыла осеннюю сессию 11 сентября. За прошедшиемесяцы парламентарии рассмотрели ряд важных нормативно-правовыхактов. Помимо прочего, законодатели пакет законов осовершенствовании пенсионной системы, проект на2019 и плановый период 2020-2021 годов.