Полигон у деревни Холм готов принять весь объем накопившихся отходов

Полигон у деревни Холм готов принять весь объем накопившихся отходовОперативный штаб по вопросам вывоза и утилизации мусора на территории Костромы создан в администрации Костромской области под председательством курирующего заместителя губернатора Андрея Дмитриева.В состав оперативного штаба вошли представители отраслевых органов власти города и региона. К обсуждению вопросов также привлечены организации, которые отвечают за вывоз сортировку и утилизацию отходов.«Включились органы власти, поскольку там произошел сбой в отношениях между коммерческими структурами», — отметили в региональном департаменте строительства ЖКХ и ТЭК.«Сбой в отношениях» между полигоном захоронения ТБО и мусоросортировочным заводом привел к приостановке вывоза мусора с контейнерных площадок в Костроме. Утром 22 ноября необходимые вопросы были урегулированы на заседании оперативного штаба в администрации Костромской области. Принято решение о том, что завод увеличивает прием ТБО на сортировку, все службы выводят максимальное количество техники для вывоза мусора. Полигон у деревни Холм готов принять весь объем накопившихся отходов. Полигон ранее не принимал отходы, объясняя это тем, что они не прошли обезвреживание надлежащим образом.По поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова сотрудники профильных департаментов провели мониторинг отходов, которые поступают на полигон после мусоросортировочного комплекса. Материалы переданы в костромскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Чтобы оценить реальный вред, который наносится окружающей среде, прокуратура установит класс обезвреживания отходов и соответствие их экологической опасности.