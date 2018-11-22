В ГИБДД России готовят новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список препаратов и весь правоприменительный механизм будут разработаны совместно с Минздравом. Также в ведомстве предлагают ввести обязательные анализы для водителей, которым возвращают удостоверения после истечения срока лишения прав
ГИБДД России готовит новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Об этом RT рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков. В частности, в ведомстве намерены привлекать к административной ответственности за пьяную езду автомобилистов, находящихся под воздействием ряда лекарственных препаратов. Такие препараты не подпадают под определение наркотических средств, но эффект от них не менее опасен.
В случаях употребления водителями ряда лекарств, например димедрола, медицинскими учреждениями выдаётся акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нём лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований, — заявил Быков.
По его словам, документ, выдаваемый по результатам освидетельствования, не содержит однозначного вывода о наличии или отсутствии опьянения. Быков добавил, что подобные препараты часто принимают дальнобойщики, чтобы взбодриться.
Ещё одна инициатива ГИБДД связана с процедурой возврата удостоверения водителям, задержанным за вождение в нетрезвом виде. Сейчас, чтобы получить документ после истечения срока лишения прав, они должны предоставить в ГИБДД медицинскую справку с заключением нарколога и психиатра об отсутствии противопоказаний для управления транспортным средством. В Госавтоинспекции считают необходимым ввести обязательную сдачу биологических материалов (мочи или крови) для выдачи положительного заключения врача. Сейчас врачи оставляют этот вопрос на своё усмотрение.
По данным Госавтоинспекции, с января по октябрь полицейские в общей сложности привлекли к ответственности около 532 тыс. автомобилистов, которые находились за рулём в нетрезвом состоянии или отказались от медосвидетельствования. Из них почти 63 тыс. водителей попались не в первый раз, вследствие чего в отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.