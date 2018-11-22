В ГИБДД России готовят новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список препаратов и весь правоприменительный механизм будут разработаны совместно с Минздравом. Также в ведомстве предлагают ввести обязательные анализы для водителей, которым возвращают удостоверения после истечения срока лишения прав

ГИБДД России готовит новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Об этом RT рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков. В частности, в ведомстве намерены привлекать к административной ответственности за пьяную езду автомобилистов, находящихся под воздействием ряда лекарственных препаратов. Такие препараты не подпадают под определение наркотических средств, но эффект от них не менее опасен.В случаях употребления водителями ряда лекарств, например димедрола, медицинскими учреждениями выдаётся акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нём лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований, — заявил Быков.По его словам, документ, выдаваемый по результатам освидетельствования, не содержит однозначного вывода о наличии или отсутствии опьянения. Быков добавил, что подобные препараты часто принимают дальнобойщики, чтобы взбодриться.Ещё одна инициатива ГИБДД связана с процедурой возврата удостоверения водителям, задержанным за вождение в нетрезвом виде. Сейчас, чтобы получить документ после истечения срока лишения прав, они должны предоставить в ГИБДД медицинскую справку с заключением нарколога и психиатра об отсутствии противопоказаний для управления транспортным средством. В Госавтоинспекции считают необходимым ввести обязательную сдачу биологических материалов (мочи или крови) для выдачи положительного заключения врача. Сейчас врачи оставляют этот вопрос на своё усмотрение.По данным Госавтоинспекции, с января по октябрь полицейские в общей сложности привлекли к ответственности около 532 тыс. автомобилистов, которые находились за рулём в нетрезвом состоянии или отказались от медосвидетельствования. Из них почти 63 тыс. водителей попались не в первый раз, вследствие чего в отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.