Сегодня, 22 ноября, годовщина со дня смерти прославленного оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского. О последнем выступлении артиста рассказала его подруга Лариса Марзоева.

Сегодня, 22 ноября, годовщина со дня смерти прославленного оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского. О последнем выступлении артиста рассказала его подруга Лариса Марзоева.Оперный баритон Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Великобритании. Артист боролся с опухолью головного мозга, однако болезнь победила. Певец завещал разделить свой прах на две части: одну захоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, а другую – в Красноярске, на своей малой родине.Будучи тяжело больным Дмитрий Хворостовский отменил свои концерты в Вене и Москве, однако не мог не выступить в любимом Красноярске. В последний раз он пел там в июне 2017 года. Певец вышел на сцену с травмой – у него была сломана ключица.О последнем концерте Хворостовского рассказала его близкая подруга народная артистка России Лариса Марзоева, с которой они регулярно переписывались. Впрочем, по словам Марзоевой, незадолго до смерти Хворостовский писал ей односложно и кратко, все его силы уходили на борьбу с болезнью.О том, как спел артист в Красноярске, Марзоева высказалась так: "Это был последний концерт. И это было хорошее выступление. Да, не блестел голос, как мы привыкли, но пел он очень хорошо. Все плакали и приветствовали его стоя аплодисментами".Тогда же Марзоева в последний раз встретилась с Хворостовским. Он сказал ей, что у него отказала часть мозга, которая отвечает за речь и координацию, передают РИА Новости. Подруга пыталась успокоить его, говорила, что "это вернется", а он отвечал: "Уже нет". "Уже тогда я понимала, Дима прощается с нами", – констатировала Лариса Марзоева.