Общая сумма взносов выросла на 86%, средний размер составил 5,7 тыс. рублей

Общая сумма взносов выросла на 86%, средний размер составил 5,7 тыс. рублейЗа десять месяцев 2018 года количество онлайн-взносов, поступивших по договорам негосударственного пенсионного обеспечения через сайт ВТБ Пенсионный фонд, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза. Общая сумма взносов выросла на 86%, средний размер составил 5,7 тыс. рублей.ВТБ Пенсионный фонд запустил сервис «НПО-Онлайн» в 2016 году. Он позволяет заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения и делать взносы в режиме онлайн на сайте фонда. При этом лично посещать офис не требуется.Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Наши клиенты – это современные активные люди, которые стремятся как можно больше операций переводить в онлайн-каналах. Это позволяет им быть более мобильными и эффективно использовать свое время. Наш сервис «НПО-Онлайн» делает процесс формирования дополнительной пенсии максимально комфортным».