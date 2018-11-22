Поддержка реального сектора экономики является одним из приоритетов работы банка

Поддержка реального сектора экономики является одним из приоритетов работы банкаVTB Bank (Europe) SE наряду с UBS и Газпромбанком выступил организатором обеспеченного синдицированного кредита деревообрабатывающей компании «Илим Тимбер». Совокупный объем предоставленных средств составляет 255 млн евро, сумма кредита группы ВТБ - 115 млн евро.Структура сделки предполагает долгосрочный транш на рефинансирование текущей задолженности, а также револьверные транши на пополнение оборотного капитала. Средства предоставлены на 5 лет.Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь отметил: «Мы сотрудничаем с группой компаний «Илим Тимбер» с 2015 года, содействуя планомерному развитию современного производителя качественных пиломатериалов. Поддержка реального сектора экономики является одним из приоритетов работы ВТБ, и банк продолжит и в дальнейшем предоставлять предприятию весь спектр необходимых финансовых услуг».Для справки«Илим Тимбер» — один из крупнейших мировых производителей пиломатериалов. Производственные активы компании сосредоточены на Северо-Западе России и в Восточной Сибири, в северной и южной части Германии. Представительства работают в Евросоюзе и Китае. «Илим Тимбер» входит в число лидеров мировой лесопильной индустрии по эффективности и объемам производства. Продукция компании поставляется в Россию и страны СНГ, в Европу, на Ближний Восток, в Северную Африку, в США, в Азиатско-Тихоокеанский регион и на рынок Китая.