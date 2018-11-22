На кадрах видно, как осматривающий вместе с попадьей нанесенные Peugeot повреждения батюшка просит очевидца аварии убрать камеру, а после отказа садится за руль и лихо уезжает с места.

Выпивший в честь архангела Михаила иркутский священник сел за руль и сбил дорожный знак, а после того, как его начали снимать очевидцы, скрылся с места ДТП, но по пути был остановлен сотрудниками ДПС. Теперь его ждут понижение в должности и лишение прав.Инцидент произошел днем 21 ноября в поселке Баяндай сразу после состоявшейся в местном храме трапезы в честь праздника архангела Михаила."Отец Алексей сам мне рассказал, что на трапезе он выпил лишнего, видимо не рассчитал сил. До дома ему ехать чуть более километра, наверное, решил проскочить, но врезался в столб. Слава Богу, никто не пострадал", — рассказал "Комсомольской правде в Иркутске" начальник миссионерского отдела Иркутской епархии Вячеслав Пушкарев.На кадрах видно, как осматривающий вместе с попадьей нанесенные Peugeot повреждения батюшка просит очевидца аварии убрать камеру, а после отказа садится за руль и лихо уезжает с места.В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД подтвердили, что у 37-летнего водителя — священника недавно построенного в Баяндае храма Михаила Архангела — было зафиксировано алкогольное опьянениеВпрочем, батюшка уже признал свою вину и написал объяснительную записку не только инспекторам, но и непосредственному руководству, пояснив, что сбежал с места, так как очевидцы стали снимать все на видео."Такое незамеченным не пройдет. Из священников его не уберут, но в должности понизят точно. До этой аварии он был настоятелем прихода. А теперь на несколько месяцев станет чтецом, то есть не сможет служить и руководить приходом", — пояснил Пушкарев.Кроме того, батюшку ждет и административное наказание за вождение в нетрезвом виде.