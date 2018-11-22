Яндекс.Маркет объявил о запуске (пока — в статусе бета-версии) сервиса bringly.ru, который поможет россиянам заказать товары в интернет-магазинах Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран.

"Яндекс.Маркет" объявил о запуске (пока — в статусе бета-версии) сервиса bringly.ru, который поможет россиянам заказать товары в интернет-магазинах Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран.Судя по заглавной странице нового маркетплейса, пока там продаются главным образом одежда и обувь, аксессуары, игрушки и мелкая электроника. Также ограниченно представлены товары для дома и косметика. Размеры указаны российские, цены — в рублях, а сроки доставки в пункт самовывоза в России составляют около двух недель.Новый сервис "Яндекс.Маркета" работает по модели маркетплейса: продавцы размещают на нём свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара. Покупатель может оплатить покупку банковской картой, а способ доставки и стоимость зависят от страны и магазина. Например, из китайских и латвийских магазинов доставка окажется бесплатной. Если что-то пошло не так — например, покупку повредили в дороге или продавец по ошибке отправил не тот товар, — то bringly.ru поможет вернуть деньги в полном объёме.∎"Яндекс" и Сбербанк создадут "русский Amazon"читайте такжеBringly — третья составляющая проекта "Сбербанка" и "Яндекса", в минувшем году сформировавших совместное предприятие в области электронной торговли. Две других площадки "российского Amazon" уже работают — это сервис "Яндекс.Маркет" для сравнения и выбора товаров, а также маркетплейс Beru.Ru.