Специалист по международному праву, партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP Алексей Панич
разъяснил статус бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. По его словам, в деле о коррупции в
Монако миллиардер является подозреваемым, а не обвиняемым, и обязан
являться к следователю по повестке.
Специалист по международному праву, партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP Алексей Панич
разъяснил статус бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. По его словам, в деле о коррупции в
Монако миллиардер является подозреваемым, а не обвиняемым, и обязан
являться к следователю по повестке.
Юрист
подчеркнул, что до того момента, как не предъявлены обвинения,
Рыболовлев может считаться только подозреваемым. "Несмотря на различия
правовых систем, то, что монегаски называют термином "inculpé/mis en examen", соответствует в российском уголовном процессе статусу подозреваемого", – цитирует Панича газета .
Адвокат отметил, что следствие до предъявления официальных
обвинений должно заниматься сбором доказательств и проверкой готовности
дела к передаче в суд. Подозреваемый, в свою очередь, обладает в это
время специальными правами для защиты: знает, в чем его подозревают,
может знакомиться с материалами дела, давать объяснения или показания,
оспаривать подозрения, уточнил Панич.
Рыболовлев,
будучи под судебным контролем, обязан выполнять только два условия,
рассказал адвокат. Во-первых, бизнесмен должен являться по
повестке к судебному следователю, во-вторых, не общаться с другими
участниками следствия.
Панич
уверяет, что это – далеко не самый строгий вариант. "В других случаях
подозреваемого могут обязать выплатить залог, в отношении него может
быть оформлена подписка о невыезде. Ему могут запретить покидать страну,
где он находится. Его свобода передвижений может быть ограничена", -
разъяснил юрист.
Напомним,
Дмитрий Рыболовлев был задержан 6 ноября в Монако. Его подозревают в
активной торговле влиянием, коррупции и нарушении профессиональной тайны
следствия. На следующий день после допроса предпринимателя освободили,
после чего он приехал в Москву.
Помимо миллиардера под подозрением оказались девять человек. В их числе – адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, супруга и сын экс-министра юстиции Монако Кристин и Антуан Нармино, бывший советник правительства княжества Поль Массерон и другие лица.
В прошлом году во влиятельной французской газете Le Monde была опубликована статья, в которой утверждалось, что Нармино якобы гостил в швейцарской резиденции
Рыболовлева по личному приглашению бизнесмена. Кроме того, журналисты
упоминали о подарках некоторым правоохранителям княжества.
В ходе разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье российского предпринимателя и его окружение обвиняли в давлении на полицию и следственные органы Монако. По мнению бизнесмена, Бувье
завысил стоимость 37 картин на миллиард долларов. Арт-дилер в ответ
обвинил предпринимателя в сговоре с правоохранителями княжества.