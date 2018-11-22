Специалист по международному праву, партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP Алексей Панич разъяснил статус бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. По его словам, в деле о коррупции в Монако миллиардер является подозреваемым, а не обвиняемым, и обязан являться к следователю по повестке.

Специалист по международному праву, партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP Алексей Паничразъяснил статус бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. По его словам, в деле о коррупции вМонако миллиардер является подозреваемым, а не обвиняемым, и обязанявляться к следователю по повестке.Юристподчеркнул, что до того момента, как не предъявлены обвинения,Рыболовлев может считаться только подозреваемым. "Несмотря на различияправовых систем, то, что монегаски называют термином "inculpé/mis en examen", соответствует в российском уголовном процессе статусу подозреваемого", – цитирует Панича газета .Адвокат отметил, что следствие до предъявления официальныхобвинений должно заниматься сбором доказательств и проверкой готовностидела к передаче в суд. Подозреваемый, в свою очередь, обладает в этовремя специальными правами для защиты: знает, в чем его подозревают,может знакомиться с материалами дела, давать объяснения или показания,оспаривать подозрения, уточнил Панич.Рыболовлев,будучи под судебным контролем, обязан выполнять только два условия,рассказал адвокат. Во-первых, бизнесмен должен являться поповестке к судебному следователю, во-вторых, не общаться с другимиучастниками следствия.Паничуверяет, что это – далеко не самый строгий вариант. "В других случаяхподозреваемого могут обязать выплатить залог, в отношении него можетбыть оформлена подписка о невыезде. Ему могут запретить покидать страну,где он находится. Его свобода передвижений может быть ограничена", -разъяснил юрист.Напомним,Дмитрий Рыболовлев был задержан 6 ноября в Монако. Его подозревают вактивной торговле влиянием, коррупции и нарушении профессиональной тайныследствия. На следующий день после допроса предпринимателя освободили,после чего он приехал в Москву.Помимо миллиардера под подозрением оказались девять человек. В их числе – адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, супруга и сын экс-министра юстиции Монако Кристин и Антуан Нармино, бывший советник правительства княжества Поль Массерон и другие лица.В прошлом году во влиятельной французской газете Le Monde была опубликована статья, в которой утверждалось, что Нармино якобы гостил в швейцарской резиденцииРыболовлева по личному приглашению бизнесмена. Кроме того, журналистыупоминали о подарках некоторым правоохранителям княжества.В ходе разбирательства со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье российского предпринимателя и его окружение обвиняли в давлении на полицию и следственные органы Монако. По мнению бизнесмена, Бувьезавысил стоимость 37 картин на миллиард долларов. Арт-дилер в ответобвинил предпринимателя в сговоре с правоохранителями княжества.