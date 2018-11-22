Хавбек футбольной сборной Португалии и английского Вулверхэмптона Рубен Невеш может оказаться в составе чемпионов Италии из Ювентуса. Тренер Старой синьоры Массимилиано Аллегри хочет за счет португальца расширить возможности средней линии команды.

Хавбек футбольной сборной Португалии и английского "Вулверхэмптона" Рубен Невеш может оказаться в составе чемпионов Италии из "Ювентуса". Тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри хочет за счет португальца расширить возможности средней линии команды.При этом следует напомнить, что в "Юве" нынешним летом перешел лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, а также там играет еще один представитель этой страны Жоау Конселу. Теперь речь зашла о быстром – в пределах месяца-двух, — трансфере Невеша.Спортивный директор турницев Фабио Паратичи на днях провел встречу с агентом португальца Жорже Мендешем, который также опекает Роналду и Конселу, сообщает Football Italia. Невеш перешел в "Вулверхэмптон" из "Порту" в июле 2017 года за 19,5 млн евро.