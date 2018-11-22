При личном досмотре полицейские изъяли у фигуранта синтетические наркотические средства.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Лакинска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере).Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий на территории города Лакинска. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у фигуранта сверток с порошкообразным веществом светлого оттенка.Заключением проведенной впоследствии экспертизы подтверждено, что содержимым являлось наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой 1,34 грамма.Установлено, что фигурант приобрел запрещенные вещества через так называемый «тайник-закладку» для личного потребления.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.