К снегопадам готовы. Нынешней зимой убирать городские улицы от снега будут 130 единиц техники.

К снегопадам готовы. Нынешней зимой убирать городские улицы от снега будут 130 единиц техники. В преддверии наступления зимнего сезона в городском Центре управления дорогами рассказали об особенностях расчистки автомагистралей и продемонстрировали часть спецтранспорта, с помощью которого будут наводить порядок в областном центре. В мэрии заверяют жителей , что зима не застанет коммунальщиков врасплох, а о случаях нарушения графиков уборки городских улиц можно будет сообщать на горячую линию.Николай Дятлов , зам. директора ЦУГД: "Идет взаимодействие с районными администрациями, с жителями. Мы принимаем заявки от жителей о проблемных участках на тех или иных улицах. Данную заявку можно отправить по телефону 47 - 90 - 94 ".