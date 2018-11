14-летняя актриса Милли Бобби Браун, сыгравшая одну из главных ролей в фантастическом сериале Очень странные дела, стала послом доброй воли ЮНИСЕФ (Международного чрезвычайного детского фондаООН), причем самым молодым в истории.

Юная актриса заявила, что считает огромной честью встать в один ряд с людьми, которые поддерживали ЮНИСЕФ все эти годы.В задачу Милли Бобби Браун войдет повышение осведомленности общества об актуальных мировых проблемах – нищета, буллинг, насилие в семье, недоступность образования для граждан многих стран, голод.View this post on InstagramI cannot begin to explain how honored and privileged I am. Wow. Thank you @unicef The ride has just begun ❣️A post shared by Millie Bobby Blue (@milliebobbybrown) on Nov 20, 2018 at 2:03pm PSTВ число послов доброй воли Детского фонда ООН входят Дэвид Бекхэм, Джеки Чан, Рики Мартин, Орландо Блум, Лео Месси и Шакира.