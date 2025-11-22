На протяжении примерно десяти минут, до прибытия правоохранителей, женщина продолжала отвлекать и успокаивать мальчика, ведя с ним диалог.

Елена Кравцова, оператор центра обработки вызовов системы 112 Владимирской области, предотвратила попытку самоубийства 15-летнего подростка, о чём сообщило Министерство региональной безопасности в пятницу, 21 ноября.Мальчик позвонил на номер 112 и прямо признался в намерении покончить с собой.Причинами его отчаянного шага он назвал школьные проблемы и полное «отсутствие жизненных перспектив». Елена немедленно выяснила у подростка его адрес и оперативно сообщила информацию в полицию.На протяжении примерно десяти минут, до прибытия правоохранителей, она продолжала отвлекать и успокаивать мальчика, ведя с ним диалог. В итоге, благодаря её усилиям, подросток согласился отказаться от своих страшных намерений.«Людям, доведенным до отчаяния, может казаться, что самоубийство — единственный выход, поэтому поддержка, искреннее участие и добрые слова особенно важны», — подчеркнули спасатели, комментируя ситуацию.Они также призвали: «Берегите близких и не оставляйте их один на один с проблемами и тяжелыми мыслями».