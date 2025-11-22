Свыше 173 километров дорог обновлено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Во Владимирской области в текущем году было отремонтировано около 550 километров дорог. Из них свыше 173 километров обновлено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Предварительные итоги дорожных работ подвёл Владимир Перцев, новый министр транспорта и дорожного хозяйства региона.Общий объём областного дорожного фонда в 2025 году составил 12 миллиардов 800 миллионов рублей. На следующий год прогнозируется сопоставимый объём финансирования: 12 миллиардов 200 миллионов рублей. Из этой суммы 9 миллиардов рублей планируется направить на региональные и межмуниципальные трассы, а на местные дороги — пока около 2,5 миллиардов рублей. Владимир Перцев отметил, что данные суммы могут быть скорректированы в сторону увеличения.Ещё одним значимым вопросом является проектирование и последующее строительство первого этапа Северного обхода города Владимира. Эта платная магистраль призвана существенно снизить транспортную нагрузку с так называемой «Пекинки» и трассы Владимир — Суздаль. Хотя возможность строительства этой магистрали обсуждалась не один год, теперь появились конкретные сроки её реализации.Как сообщил Владимир Перцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области: «Проектирование и строительство первого этапа Северного обхода намечено ориентировочно на конец 2026-го и в основном на 2027 год, — этот этап охватывает участок до Суздальской трассы. Общая стоимость составит 22 миллиарда рублей из государственного бюджета и ещё 5 миллиардов из внебюджетных источников».